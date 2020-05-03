ديانا كرزون: الفن أبعدني عن الطيران

متابعة بتجـــــــرد: حلت النجمة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على إحدى القنوات الفضائية وأطلت كرزون على متابعيها في فلسطين والوطن العربي من خلال سكايب، وهي التي استثمرت وجودها بالمنزل خلال الحجر الصحي، بسبب الإجراءات الاحترازية في تقديم الإرشادات والتوعية والنصائح للتصدي للوباء الذي ضرب العالم.

وقالت كرزون: كان حلمي أن أكون كابتن طيار إلا أن الفن أبعدني عن تحقيق هذا الحلم رغم أنني أحمل دبلوم في إدارة الطيران ولم أدرس الموسيقى.

وأشارت إلى أنها تعشق الطيران، مشيرة إلى حرصها على الدخول إلى قمرة القيادة وإلقاء التحية على الكابتن ومساعديه فيما نظراتها تجول في كل زوايا قمرة القيادة التي ابتعدت عنها كثيرا.

وحددت الفنانة ديانا كرزون وصفتها للنجاح في 5 أمور: الثقة في النفس، الإصرار على التنفيذ، والتفاؤل، وعدم المقارنة، ‏وتجاهل المحبطين.

وقالت إن تلك الطريقة أفادتها كثيراً في التعامل مع التنمر الإلكتروني الذي يعانيه أغلب المشاهير من إشاعات وأخبار كاذبة وتدخل في حياتهم الخاصة مؤكدة ان حياتها الخاصة وعائلتها خط أحمر.