راغب علامة يطلّ من الحجر الصحي.. شاهدوا ماذا يحضر في منزله الجبلي

متابعة بتجــــــــرد: نشر السوبر ستار راغب علامة عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” فيديو له يظهر من خلاله أثناء إعداد جذوع الخشب في منزله الجبلي.

وأرفق راغب علامة الفيديو بتعليق جاء فيه: “لا يفوت الأوان أبدًا للبدء في إعداد جذوع الخشب للشتاء”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يشارك فيها راغب علامة الجمهور من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي النشاطات التي يقوم بها خلال فترة الحجر المنزلي منذ انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن راغب علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال منذ فترة، وما زالت الأغنية تحقّق نجاحًا ملحوظًا على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.

على صعيد آخر، يواصل راغب علامة العمل على عدد من الأغاني باللهجتين اللبنانية والمصرية، حيث من المقرر أن يطرح هذه الأغاني تباعًا في الفترة المقبلة.