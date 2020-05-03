ياسمين صبري تواجه سخرية وانتقادات بسبب مشهد في "فرصة ثانية".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مشهد من مشاهد مسلسل "فرصة ثانية" الذي تخوض بطولته النجمة المصرية ياسمين صبري، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم توفق ياسمين في أداء أحد المشاهد بسبب عدم تناسب رد فعلها مع الموقف.

وتداول رواد "إنستغرام" مقطع فيديو من مشهد الحلقة، حيث ظهرت ملك "ياسمين صبري" وهي تجلس بأحد الكافيهات مع زياد "أحمد مجدي"، وتلقت اتصالا من والدتها "نهال عنبر" تخبرها أن والدها فقد الوعي وهو ما استقبلته ياسمين بوجه فاتر، حيث لم تبد أي تعابير مقلقة ما جعلها محط سخرية متابعي التواصل الاجتماعي.

والتمس بعض المتابعين العذر لياسمين مرجعين عدم توفيقها في هذا المشهد إلى عامل السرعة في إنجاز المسلسل للحاق بالسباق الرمضاني في ظل الوقت الزمني الضيق بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على استكمال تصوير الأعمال الفنية.

لكن الفريق الأكبر كان مهاجمًا لأداء ياسمين صبري الضعيف بهذا المشهد وتوالت التعليقات الساخرة على ياسمين حيث قال بعض المتابعين: "مو شافع لها إلا جمالها"، "باردة وما تعرف تمثل"، "الله يعطيني برودها"، "قولنا من الأول دى الآدمية حافظة بس وبتسمع اللى حفظته"، "حافظة مو فاهمة"، "ما تعرف تمثل ساعدها بس جمالها.. وما أشوفها جميلة مثل ما الناس طايرين فيها".

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ومن الأخطاء المرصودة في المسلسل والتي أثارت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، مكياج الفنانة ياسمين صبري من داخل المستشفى عقب تعرضها لحادث، والذي لم يتأثر على الإطلاق رغم الحادثة التي وقعت للشخصية التي تؤديها في مسلسل "فرصة ثانية".

وقالت متابعة: "في الحلقة الأولى من مسلسل فرصة تانية الفنانة الجميلة ياسمين صبري عملت حادثة بالعربية، المثير للدهشة إن أثناء الحادث شعرها كله نزل على جنب منساب ومتسرح ومتهندم زي ما حضراتكم شايفين كده".

وأضافت معلقة على صور من المسلسل نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك: "وبعد ما خرجت من أوضة العمليات تحسها كانت بتعمل جلسة للعناية بالبشرة، وبعدها عملت جلسة (microblading) لحواجبها، أكتر حاجة عجبتني إنها اهتمت باختيار لون روچ هادي ورقيق عشان يكون مناسب للمشهد العظيم ده!!!!".

ويمثل فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية" كلاً من ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.