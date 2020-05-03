أحمد فهمي يهز عرش أحمد السقا.. والنجمان يغنيان "قطْر الحياة"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضاف برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي مساء الأحد النجم أحمد فهمي في الحلقة العاشرة على فضائية "إم بي سي مصر".

وتغلّب فهمي على السقا في جميع تحديات البرنامج عدا تحد واحد فقط فاز فيه السقا، ما جعل مواقع السوشال ميديا تضج فرحًا على هزيمة السقا للمرة الثانية بعد سلسلة انتصارات متتالية خلال حلقات البرنامج الماضية.

واستقبل أحمد السقا مواطنه ومنافسه اليوم أحمد فهمي، بالكمان الذي عزف الأخير عليه، وغنوا سويًا أغنية "قطر الحياة" التي غنّاها فريق واما في فيلم "تيتو" بطولة السقا.

وبدأ البرنامج بتحدي بين السما والأرض والذي فاز به أحمد فهمي، ثم التحدي الثاني تنس وباسكت والذي فاز به أيضًا فهمي، والثالث كان "حدد الموقع"، والذي فاز به فهمي، والتحدي الرابع فاز أيضا به فهمي ليحصل على 10 نقاط مقابل لا شيء للسقا.

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وما زاد من حماس البرنامج فوز السقا في التحدي الخامس، ليحصل على خمس نقاط وينافس على الفوز في التحدي الأخير، رغم انتصار فهمي في كافة التحديات الأربع السابقة، ليفوز فهمي في التحدي السادس والأخير "سهم هوا".

وعبّر بعض المتابعين عن فرحتهم بفوز فهمي، قائلين: "السقا خسر"، و"هذا هو ‎أحمد فهمي يفوز أخيرا على السقا.. ‎مبروك يا فهمي"، و"مش مصدقة أن حد أخيرا كسب السقا لحد دوقتي"، و"شابووو يا فهمى كدا بقى يسموا البرنامج إغلب فهمى"، و"أيوة بقى يا فهمي .. كنت حاسه والله وطول الحلقة بشجعك كأنك سامعني أو كأني بتفرج على ماتش كورة عاااش يا فهمي".

بينما علّق أحد المتابعين على عدم تكافؤ الفرص في البرنامج، قائلاً: "‏مفيش أدنى تكافؤ فرص في برنامج إغلب السقا الحقيقة اللي هو ممكن واحد يكسب أول أربع جوالات ويكسب 10 بوينت بس.. والتاني يكسب أخر جولتين ويكسب 11 بوينت ويكسب الماتش كله مفيش خالص تكافئ فرص في توزيع النقط علي الجولات".

‏وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.