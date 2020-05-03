شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" الحلقة 10.. منسى عن عشماوى: كلب ميتزعلش عليه وهجيبه ادفعه التمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث سريعة شهدتها الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث أوضح منسى لوالده أحمد فؤاد سليم أن هناك شيئاً يؤرقه خلال هذه الفترة، وذلك اثناء زيارة منسى له في منزله، وأكد لوالده أن هناك ضابطا صديقه تورط في خيانة بلده والجيش والبدلة التي ارتداها، مما أحزن والد منىسى على هذا المنشق عن بلده وعرضه، وقال له: "متزعلش احنا بشر ومعرضين لكل حاجة"، فرد منسى: "لا خلاص أنا اعتبرته كلب ميتزعلش عليه.. بس قررت أجيبه وادفعه تمن اللى عمله".

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وعلى جانب آخر، قام عشماوى "أحمد العوضى" ومعه عماد عبد الحميد "عابد عنانى" بتهريب إرهابى من أحد المستشفيات، خاصة أنه واحد من الإرهابيين الخطر، وعقب تهريبه نصّب أبو عبد الله "ضياء عبد الخالق" قائد جماعة أنصار بيت المقدس، الشيخ (محمد أبو مسلم) الذى تم تهريبه القائد ويجب على الجميع السمع والطاعة له، فاستشاطا عشماوى وعماد عبد الحميد غضبا.









مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.