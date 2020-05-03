شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ 100 وش" الحلقة 10.. عملية نصب عمر وسكر تتم بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحدث الحلقة العاشرة من مسلسل "بـ 100 وش" بدخول سباعى "شريف دسوقى" إلى البنك ومقابلة المدير لاستلام الأموال لوريث عم غزال، ولكن خلال الأحداث يظهر ما لم يكن فى الحسبان وهو ظهور أقارب لعم غزال المليونير المريض، مما يهدد عملية نصب سكر "نيللى كريم"، وعمر "آسر ياسين"، وفعلا بعد وفاة عم غزال وعند دفنه يظهر أقاربه وتبلغ "نجلاء" دنيا ماهر الممرضة، حمادة "إسلام إبراهيم" بظهور أقارب غزال، مما أثر على أفراد العصابة وتقلق سكر "نيللى كريم" وتبلغهم بإلغاء العملية لكنهم يرفضون ويستمرون فى عملية النصب.

وفى المشهد الثانى يعلم أقارب عم غزال عند إصدار شهادة الوفاة تبلغهم الموظفة أن فى شهادة وفاة تمت منذ أسبوع ويبلغون الشرطة، ولكن فى نهاية الحلقة تنجح عصابة سكر وعمر بالحصول على أموال عم غزال، وتخرج "سكر" نيللى كريم و"عمر" آسر ياسين و"سباعى" شريف دسوقى من البنك بالعشرين مليون جنيه يرقصون من الفرح وعليهم علامات النصر، وهكذا تتم أول عملية نصب لهم بنجاح.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.