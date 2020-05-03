شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 10.. "هدفنكوا بهدومكوا" محمد رمضان يهدد إخواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc ، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بمشهد جمع سلوى عثمان وأحلام الجريتلى "نجية وسميحة" زوجات حامد البرنس للحديث عن اتفاق الأشقاء لقتل "رضوان البرنس"، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان بينما حكت "سميحة" عما سمعته من أولادها وخاصة "عبير" التي تقدم شخصيتها الفنانة رحاب الجمل في مشهد إنهارت فيه بالدموع الفنانة سلوي عثمان والفنانة احلام الجريتلي .

واستمرت الحلقة حيث انتقل المشهد إلى "رضوان البرنس" الذي يقدم شخصيته الفنان محمد رمضان ومعه ابنته "مريم" التي نجت معه من الحادث، وذلك داخل منزل والد لبني الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبد المعطي وزوجته الفنانة لبني ونس، بينما ترك ابنته إليهم وغادر منزلهما.



محمد رمضان يزور اهل زوجته

وانتقل المشهد إلى "علا" الشخصية التي تقدمها الفنانة نور اللبنانية، وذلك في الفندق الذي تعمل فيه فيما حدث خلاف بينها وبين زميلتها بسبب قيام الأخيرة برؤيتها تتحدث مع أحد رجال الأعمال المشهورين الذين يتوافدون علي الفندق بينما انتقل المشهد إلى صاحب الفندق الذي علم من "علا" أن رضوان تعرض لحادث ليتفاجئ صاحب الفندق حيث أنه صديقا لرضوان الذي طالبه من قبل، بإيجاد عملا لعلا.



محمد رمضان

وذهبت "نورا" ريم سامى إلى المستشفى التي كان يتواجد فيها "رضوان البرنس" لتتفاجئ بأنه غادرها، وذهب إلى منزله، وقامت "شيماء" دنيا عبد العزيز بتغيير الجرح الذى نزف من جديد بسبب عدم مكوثه بالسرير، وإنهار من البكاء بعد رؤية صور زوجته "لبنى" وابنه "سيف" الذين لقيا مصرعهما في الحادث.

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احمد زاهر ومحمد علاء واحلام الجريتلى

وقامت "نجيه" أحلام الجريتلى، بشد ابنها "فتحى" من شعره الى شقتها لتخبره بأنها علمت بأنه هو وأشقاءه المتسببين في قتل زوجة "رضوان"، ووجهته له السباب والاهانات لما فعله في شقيقه وأسرته، وهددته بأنها ستبلغ الشرطة عليهم، ولكنه تحداها بأنه لن تستطيع كما أنه سيواصل طريقه في التخلص من "رضوان البرنس"



محمد رمضان يهدد أخواته

وبعد معرفة "فتحى" أحمد زاهر و "ياسر" محمد علاء"، بأن "رضوان" عاد للمنزل"، قاموا بزيارته وتظاهروا بالحنية والطيبة حتى لا يشك فيهم، ولكن محمد رمضان سألهما بأنهما وراء هذا الحادث، لينكران بشدة ويعاتبونه على ما يقوله.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.