"خيانة عهد" الحلقة 10.. زواج ابن خالد سرحان "عرفى" من صديقة شقيقته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 10 من مسلسل "خيانة عهد" قيام تيام قمر "علي" ابن خالد سرحان بالزواج عرفى من "بسنت" صديقة شقيقته هنادى مهنا، حيث قال تيام لوالدته إنه مسافر للعين السخنة مع أصدقائه، لكن والده المحامي خالد سرحان اكتشف عقد زواج عرفي جاءت فتاة لتوثقه بمكتبه، إلا أنه قام بتقطيع العقد.

وفي سياق مختلف ذهبت يسرا إلى النيابة بصحبة شقيقها المحامى لتقوم بفتح قضية مقتل زوجها عزمي، حيث تشك في رجل الأعمال مجدي الصياد وشقيقه أمين.

وشهدت الأحداث حالة غضب انتابت جومانا مراد بعد تسريب فيديو فاضح لها على السوشيال ميديا كانت قد أرسلته لخالد أنور، إلا أنه ذهب لها بعدما علم من حلا شيحة بتسريب الفيديو ولكنها تيقنت من أن علاقتهما اختلفت بعد خروجه من المصحة، حيث رفض الذهاب لمنزلها ليتناولا المخدارت سويا.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.