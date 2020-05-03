شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 10.. أحمد مجدى يتأكد من كذب حمل أيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع زياد – أحمد ملك – تكذيب ادعاءات ريهام – أيتن عامر – بأنها حامل منه وذلك فى الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية"، حيث يحضر إلى منزله ومعه رشدى والد ريهام – أشرف زكى – ويبلغه أمامها أن ابنته تكذب وأنها ليست حامل والدليل تحليل الدم الذى سحبه منها بعد إعطائها منوم فى العصير، ويطردها من المنزل.

وتطور الأمر بالنسبة لريهام التى تصر على مطارتها لزياد حتى بعد اكتشاف كذبها فى الحمل، حيث ذهبت إلى الشركة التى يعمل فيها مع ملك – ياسمين صبرى - ومعها مسدس ويبدو أنها تنوى على عمل جريمة، بينما يكتشف مدحت – دياب – أن التاجر أبو غدير – كريم عبد الخالق – يستغله فى إدخال شحنات سيارات بها بضاعة ممنوعة ويخبره بأنه علم ذلك وأنه سيكون له نسبه من كل العمليات.

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وشهدت الحلقة توصل ملك إلى الشخص الذى سرب بيانات مشروعات الشركة من اللاب توب الخاص بها، بمساعدة شقيق زياد، حيث إنه بمراجعة كاميرات المراقبة تم التوصل إلى رفعت هو الذى سرب البيانات، وقبل قرار مالك الشركة بفصله تتدخل ملك وتقترح ترقية رفعت ونقله إلى فرع الشركة فى الخارج لإثبات أن البيانات المسربة غير صحيحة وأنها كانت خدعة من الشركة ليقرر المالك مكافأتها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.











