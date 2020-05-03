شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمرو الليثى أحدث الوجوه الشابة فى دراما رمضان بمسلسل "عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الممثل الشاب محمد عمرو الليثى، في الماراثون الرمضانى بأول تجربة فنية له من خلال مسلسل "عمر ودياب"، وهو حفيد المنتج والسيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثى، وابن شقيقة المخرج معتز التونى، ليكون أحدث الممثلين الصاعدين من أبناء الوسط الفنى والإعلامى.

وجاءت مشاركته فى مسلسل "عمر ودياب"، بعد تقديمه لأحد الأدوار الثانوية بمسلسل "اللعبة"، مع هشام ماجد وشيكو، لتكون بداية محمد عمرو الليثى مع الكوميديا، حيث تدور أحداث المسلسلين فى إطار كوميدى.

يذكر أن مسلسل "عمر ودياب"، يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، ويعرض العمل على قناة أون، فى الـ 6.30 مساء يوميا وطوال الشهر الكريم، وعلى قناة الحياة، الساعة 9 مساء،

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