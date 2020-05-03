شكرا لقرائتكم خبر عن خلف القضبان.. محمد رمضان ينشر لقطات جديدة من كواليس تصوير مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله البرنس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهر من خلاله خلف القضبان بلقطات جديدة للحلقات المقرر عرضه على مدار الأيام القادمة.

كما شاركت الفنانة اللبنانية نور بصورة مع رمضان من وراء كواليس المسلسل عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، وكتبت: "قلقانة عليك من اللى جاى يا رضوان".

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مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش ومحمد أحمد ماهر.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.