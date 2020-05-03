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عادل إمام ينتشل داليا البحيرى من الفقر ويحجز لها غرفة فندقية فى عاشر حلقات فلانتينو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الزعيم عادل إمام، فى الحلقة العاشر من مسلسل "فلانتينو"، بحجز غرفة فندقية لداليا البحيرى، وذلك بعدما ذهبت مع عادل إمام إلى البنك لتخلى ساحة فلانتينو من القضايا المنسوبة إليها، إلا أن مسئول البنك رفض اعترافها ونصحها بالتوجه إلى النيابة والاعتراف بأن زوجها العجماوي هو من قام بتوريط عادل إمام فى تلك القضايا.

 

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وشهدت الحلقة خروج أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين من المستشفى ليعود إلى منزله، إلا أن والدته وشقيقه، وهما على خلاف مع زوجته، ذهبا للجلوس معه فى منزله وقاما بتسلم شقتهما لأصحابها لوضع احمد فريد أمام الأمر الواقع.

 

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

 

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

 

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

 

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