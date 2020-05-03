مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 10.. تعافى ابن يسرا وخروجه من مصحة علاج الإدمان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 10 من مسلسل "خيانة عهد" تعافى هشام ابن يسرا " خالد أنور" من الإدمان وخروجه من المصحة، وهو ما أبهج والدته يسرا، والتى تفاجأت بخروجه، إلا أن نظرات الغل والكره ظهرت فى عيون فرح "حلا شيحة" والتى تفاجأت بشفائه على غير رغبتها.

وشهدت الحلقة قيام سارة "هنادي مهنا" بنشر فيديو فاضح لجومانا مراد كانت قد أرسلته جومانا على هاتف خالد أنور، إلا أن هنادى استطاعت الحصول عليه بعدما قامت بالقرصنة على هاتف خالد أنور ونشرته هنادي على السوشيال ميديا، بعدما علمت بعلاقة جومانا بحلا شيحة وخططهما ضد يسرا وابنها خالد أنور والذى تحبه هنادى.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.