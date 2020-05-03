شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى بينى وبينك".. نظرة "الشر" تجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان أحمد العوضى النجمة ياسمين عبد العزيز بصورة تجمعهما، الأولى لياسمين عبد العزيز من فيلم "الثلاثة يشتغلونها"، والصورة الأخرى للعوضى من مسلسل "الاختيار"، وقام العوضى بالإشارة إلى ياسمين عبد العزيز، وعلق قائلا: "اللى بينى وبينك"، تعليقا على نظرتى الشر من كليهما.



ياسمين والعوضى

ياسمين عبد العزيز، ردت على العوضى بجملتها الشهيرة من فيلمها قائلة: "النظرة ديه حرام"، فيما قال العوضى: "الكحك ده حرام"، أما نظرة العوضى فجاءت من مسلسل "الاختيار"، والذى يجسد به شخصية الإرهابى هشام العشماوى، فى نظرته الشريرة، والتى تحولت إلى "ترند" الأيام الماضية.

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العوضى على فيس بوك

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.