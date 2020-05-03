شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 10.. تيمون وبومبا يقاومان إحتلال العباسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة الـ 10 من مسلسل "رجالة البيت" باكتشاف تونا – ويزو – سرقة زوجها بومبا – أكرم حسنى – لمجهوراتها وبيعها بعدما وجدته يحمل فلوس كثيرة، يتقدم بومبا لمنصب محافظ القاهزة وهى المحافظة الجديدة التى تم انشائها فى منطقتهم، ويبدأ الدعاية الانتخابية به أمام أهل الحارة وي ويعرض برنامجه الانتخابى.

تيمون يتواجد وسط أهل الحارة متنكراً فى أكثر من شخصية منها فلاح وإمرأة، ويظهر تيمون – أحمد فهمى - بعد ذلك مرشحاً نفسه لمنصب المحافظ ويجهز كلمته التى سيقولها أمام الحارة، ويبدآن معركتهما الانتخابية، ويفوز بومبا بالمنصب بعدما لعبوا "كولو بامية"، وفجأة يظهر محسن منصور فى الحارة، الذى حضر من محافظة العباسية لاحتلال القاهزة.

يعلن بومبا تعيين تيمون نائباً له، وفجأة يملىء أهل العباسية الحارة ويبحص تيمون وبومبا وعيد – بيومى فؤاد – عن طريقة للحرب مع العباسيين، ليبلغ بومبا تيمون بأن يكون جاسوس وسط العباسيين متنكراً فى شخصية بائع فريسكا، وبمجرد توزيع الفريسكا على العباسيين يناموا جميعاً، ويرزع مكيرفونات بجانبهم لمراقبتهم.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى

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