محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تضم صورة للدكتور مجدى يعقوب، والدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة. وكتب طعيمة: "دكتور محمد مشالي، ودكتور مجدي يعقوب؛ ملخص الإنسانية والوطن في صورة، أنتم النسخة الأصلية". ونال الدكتور محمد مشالي شهرة كبيرة بسبب إصراره ع علاج رواد عيادته بسعر زهيد في طنطا؛ وعرف باسم طبيب الغلابة .

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة عن مجدى يعقوب ومحمد مشالي: أنتم النسخة الأصلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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