تعرّف على سر نظرات أحمد العوضي في الصورة المتداولة على السوشيال ميديا

اثار الفنان أحمد العوضي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول مشهد من الحلقة التاسعة من مسلسله الجديد "الاختيار"، الذي يذاع عبر قناة on e، ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا.

كان تدور أحداث المشهد حول عودة هشام عشماوي (أحمد العوضي) بعد غياب أسبوعين عن المنزل عقب تخطيطه لعملية اغتيال وزير الداخلية التي فشلت، بينما اكتشف من حارس العقار حسن القناوى أن الأمن قبض على

عائلته بالكامل، وظهرت على ملامحه الغضب الشديد بسبب عدم إبلاغه ذلك، وذهب ليتحدث فى الهاتف مع الإرهابى عماد (عابد عناني) وتقابلا سوياً، ليذهبا للاختباء فى منزل أبو عبدالله "ضياء عبد الخلق" قائد أنصار بيت المقدس.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية

عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

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وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها تعليقات الجمهور عن المشهد: