جمال الشاعر ضيف الإذاعي أيمن عطية في يوم حلو ويوم أحلى

حل الدكتور جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام اليوم ضيفًا على الإذاعي أيمن عطية أبوالعطا في برنامجه يوم حلو ويوم أحلى.

واختار الشاعر يوم تقديمه حفل إعادة افتتاح الاوبرا المصرية باعتباره يومًا فارقًا في حياته المهنية ؛ كما تذكر انتصارات

أكتوبر عام ١٩٧٣ باعتباره اجمل ابام الأمة في عصرها الحديث وأشار إلى أنه كأحد أبناء دكرنس بمحافظة الدقهلية كانوا قريبين من متابعة معركة المنصورة الجوية التي كانت حاسمة في صناعة الانتصار وكسر شوكته.

Advertisements

كما اختار وكيل الهيئة الوطنية للإعلام الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ كاجمل أيام مصر وأكد أنه كان يومًا فارقًا ويعيد التذكير بموقفه حينها بتقديم استقالته على الهواء وهو الموقف الذي كان شديد القوة والعنف.

يوم حلو ويوم أحلى يذاع السابعة والنصف مساء كل يوم على مدار شهر رمضان المبارك.