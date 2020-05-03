"كليب ولاد الأساطير لـ"علي خيري

صرح المخرج محمود صبري أنه يجري التحضير لتصوير كليب بلاد الأساطير للفنان علي خيري، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.
والكليب يمتاز بالبهجة والأجواء الكوميدية ذات الطابع الرومانسي مع الرقصات الاستعراضية المصممة، وبلاد
يذكر أن المخرج محمود صبري له بصمة كبيرة مع ألمع النجوم في الوطن العربي ومنهم: وائل جسار، محمد رمضان، إبراهيم الحكمي، محمد المجذوب، شمس الكويتية، آدم، عبير نعمة، إنجي، لطفي بوشناق، مهدي بكوش، هشام الجخ، بساطة باند، المنشد الديني مصطفى عاطف.
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