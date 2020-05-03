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فهمي يهزم أحمد بالحلقة العاشرة من إغلب السقا

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تبدأ الحلقة العاشرة من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجم أحمد فهمي، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى بتحدي بين السما والأرض، والذي فاز به أحمد فهمي، ثم التحدي الثاني تنس وباسكت والذي فاز به أيضًا فهمي.

 

وكان التحدي الثالث "حدد الموقع"، والذي فاز به فهمي

حتي يحصل على 6 نقاط مقابل لا شيء، ومن ناحيته فاز النجم أحمد فهمي أيضًا في التحدي الرابع صورة ورقم ليصبح المجموع 10 نقاط مقابل لاشئ، ولكن في التحدي الخامس "شد أجزاء" كان من نصيب السقا حيث حصل على 5 نقاط.

 

وجاء التحدي السادس والأخير "سهم هوا" ليكون الفارق بين فهمي والسقا، فمن يفوز به يفوز بالجولة، وأعلن ذلك التحدي فوز أحمد فهمي.

 

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يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

 

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