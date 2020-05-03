سلمى حايك تفاخر بالشيب في شعرها..وتعد لمحبيها عصير السعادة-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل ​سلمى حايك​ صورة لها وقد أمسكت بجذور خصلات شعرها ليبدو الشيب وقد بدا عليها وعلقت على الصورة التي نشرتها في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"من فخوراً بجذورك".

وحملت هذه الجملة عدة معان من بينها أنه يجب على أي إنسان أن يفاخر بأصله وكذلك أظهرت من خلالها أنها لا تخاف التقدم في السن أو عدم تغطية الشعر الأبيض رغم أنها تستطيع أن تقوم بصبغه.

من ناحية أخرى كانت النجمة العالمية المتوقفة عن التمثيل موقتاً بسبب فيروس كورونا الذي ألزم الجميع بالبقاء في منازلهم قد تطوعت لإعداد «مشروب السعادة» لمعجبيها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي لإنعاشهم في الحجر الصحي.

وشاركت سلمى البالغة 53 عاماً معجبيها وصفة الكوكتيل الصحي متعهدة بأنه يوفر لهم فوائد صحية متعددة كما أنه يجعلهم أكثر سعادة وإيجابية،وقالت لمعجبيها وهي واقفة في المطبخ أمام الخلاط: «سنعد عصيراً غنياً بفيتامين سي، وعلاوة على ذلك فهو طازج وشهي».

واستعملت نجمة "فريدا" لهذه الغاية 3 قطع من الكيوي مع أوراق النعناع والزنجبيل وأضافت تحلية صناعية مع بعض الثلج، وشغلت الخلاط وهي تقول: «ابقوا آمنين، أصحاء وسعداء»، لكنها اعتذرت عن نسيانها إضافة الليمون وهو مكوّن مهم في هذا العصير وكتبت :"«نسيت إضافة الليمون، وهو مكون مهم للغاية، أتمنى لكم حجراً طيباً».



