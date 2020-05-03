نادين نسيب نجيم تحيي الصحافي الصادق الحر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة اليوم العالمي للصحافة والإعلام الحر، وجهت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ تحية صادقة من القلب للصحافي الصادق والأقلام الحرة التي لا ترتهن لأحد ولا تتنازل عن مبادئها رغم كل الظروف بل تكون صوت الحقيقة المشرقة.

وكتبت نادين في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :"اليوم هو اليوم العالمي للصحافة والاعلام الحر تحية لكل صحفي صادق يحب مهنته ويعتبر قلمه وصوته امانة وضعها الجميع بين يديه تحية لكل قلم حر لم يتنازل عن مبادئه رغم الضغوطات والمصالح الخاصة ويحمل على عاتقه مسؤولية ايصال الحقيقة للناس فـ تحية من القلب".

إشارة إلى أن مسلسل "2020"، الذي تجسد فيه نادين نسيب نجيم شخصية النقيب "سما"، تم تأجيله الى ما بعد شهر رمضان الحالي، بسبب عدم إستكمال التصوير في ظل التعبئة العامة والإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

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