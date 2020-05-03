وليد توفيق يدعم الجيش اللبناني وبمَ وصف المعتدين عليه؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استنكر الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات المسلحة والقوى الأمنية في مدينة ​طرابلس​ طوال الأيام الثلاثة الماضية على هامش التظاهرات التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، معبراً عن رفضه لمحاولات الاعتداء على ​الجيش اللبناني​، ووجه في مقطع مصور له نشره في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شديدة اللهجة للمعتدين على الجيش، قائلا: "أنت مين عشان تسبنا وتهجم على الجيش اللبناني بمولوتوف، انا ابن الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأمن العام، إنما أنت مش ابن طرابلس عروسة الثورة والطيبين، وأنت بتهجم على الجيش اللبناني ممنوع وايدك بتنقطع".

وتابع: "الجيش اللبناني خط أحمر والجيش اللبناني بيسهر على راحتي وراحتك رغم الكورونا والظروف الصعبة، وبينزل يدافع عني وعنك، وابدا انت مش من طرابلس أنت مندس وضد لبنان وثورتها وأي شيء في خير للبلاد وممنوع حد يتطاول على الجيش".

وكانت مدينة طرابلس شهدت في وقت سابق تجمعات حاشدة ومسيرات نظمها أبناء المدينة، دعما للجيش اللبناني وتأييدا له، معربين عن رفضهم واستنكارهم الشديد للاعتداءات التي تعرضت لها القوات المسلحة ورفضهم أي تطاول أو اعتداء يتعرض له أبناء المؤسسات العسكرية.