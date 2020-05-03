جينيفر لوبيز تلقن شاكيرا كيف تهزّ مؤخرتها من كواليس سوبر بول-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خلال بروفا خاصة من كواليس حفل السوبر بول، قامت النجمة الشهيرة ​جينيفر لوبيز​ بتلقين النجمة العالمية ​شاكيرا​ كيف تهز مؤخرتها.

وقالت جينيفر لـ شاكيرا :"أفعلها باستعمال ركبتي، إذا هزيت ركبتيكِ فمؤخرتك تنطلق، أمي هي من علمتني ذلك حين كنت في الرابعة من عمري".

كل هذا كان جزءاً من مقطع فيديو كشفت جاي لو النقاب عنه وقررت أن تشاركه مع العالم وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر كل الجهد المضني والعمل الدؤوب والتمرين المستمر التي وضعته مع الفريق المشارك في الحفل لصالح إنجاح حفل السوبر بول والذي حصل في فبراير.

ويظهر الفيديو أيضاً كيف أن لوبيز كانت حريصة على مساعدة شاكيرا وكذلك كل الراقصين والمؤدين في الحفل.

وبالطبع فقد أثمرت كل هذه التمرينات القاسية والتعاون والجهد المشترك حتى خرج حفل السوبر بول بأفضل ما يكون وحقق نجاحاً عالمياً باهراً.(ترجمة الفن)

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