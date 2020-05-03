ميرنا وليد - بيروت - توجهت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بالتهنئة لزميلتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس لمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت مايا لـ ميريام في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"عيد ميلاد سعيد لإنسانة جميلة، وعزيزة وسيدة رائعة".

لترد ميريام :"شكراً عزيزتي".

ونشرت ميريام صوراً لها من أجواء احتفالها بعيد ميلادها فالتقطت صورتين لها بدا فيي الأولى قالب الحلوى باللون الزهري موضوعاً على الطاولة إضافة إلى قارورة من المعقم الكحولي 95%، وفي الثانية بدت ميريام واقفة وإلى جانبها عدد كبير من البالونات وعلقت على المنشور :"أحتفالاً بعيد ميلادي".

واعتمدت ميريام فستاناً فضياً ضيقاً وجاكيت جينو فوقه كما رفعت شعرهاعلى طريق ذيل الحصان، وانهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها الذين تمنوا لها عيد ميلاد سعيد وأعواماً طويلة من العمر المديد بصحة وسعادة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب أولى المهنئات لـ ميريام فارس بعيد ميلادها..وهكذا احتفلت به-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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