ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن المغنية الأميركية الشهيرة مادونا لا تأبه بتعريض المحيطين بها ومعارفها للخطر حين حضرت حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها شخصياً في زمن انتشار ​فيروس كورونا​.

وكانت مادونا كشفت منذ أيام وفق ما أعلنته بأن لديها في جسمها أجسام مضادة لفيروس كورونا ما يعني أنها كانت قد تعرضت في السابق لـ كوفيد 19.

النجمة البالغة 61 عاماً حضرت حفل عيد ميلاد صديقها المصوّر ​ستيفن كلاين​ الذي بلغ الـ55 من عمره، وضم الحفل عدداً من المدعوين من المقربين.

ولم يضع أي من الموجودين في الحفل قناعاً واقياً من فيروس كورونا على الرغم من الخطر المحدق الذي يشكله التقارب الاجتماعي في ظل التهديد لحياة الناس بسبب الوباء المستجد.

وقد شارك أحد المدعوين مقطع فيدي يظهر مادونا وهي تحتضن ستيفن وتتحدث إليه في حين كانا ينظران إلى عدسة الكاميرا.But trying

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كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تتعرض لانتقادات بعد كسرها للحجر وحضورها حفل عيد ميلاد صديقها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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