ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة العمانية بثينة الرئيسي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بدت فيها برفقة صديقتها المقربة الممثلة الكويتية غدير السبتي وهما تضحكان وعلقت عليها :"ما أمل من سوالفي معاج .. حتى لو كانت نصها اشاعات والنص الثاني تأليف اذا اجتمعنا نصير لجنه تحكيم ونتقمص شخصيه المحقق كونان وماغي فرح..الي نفس جونا يرفع ايده..ملاحظة : بس ناقصنا نهله الفهد وشيوخ وهبون ونقول كملت"، وأشاد المتابعون بعلاقة الصداقة القوية التي تربط الرئيسي بـ السبتي مثنين على متانتها وعلى روحهما الحلوة.
وكانت بثينة أثارت ضجة برقصها على الطريقة الهندية في مقطع فيديو نال ما يقارب النصف مليون إعجاب.
يشار إلى أن بثينة الرئيسي تشارك في السباق الرمضاني الحالي بـ بمسلسل "محمد علي رود"، إذ تجسد دور نجلاء، وتدور أحداث المسلسل حول دراما اجتماعية كويتية تسيطر الأسرار فيها بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في مدينة مومباي، حيث تجمع السنوات الجميلة بين الصديقين شهاب والتاجر عبد الوهاب، حتى يغدر عبد الوهاب بأعز أصدقائه.
يشارك في بطولة مسلسل «محمد علي رود» كل من بثينة الرئيسي، وسعد الفرج، ومحمد المنصور، وهيفاء عادل، وجاسم النبهان، وخالد أمين، وفاطمة الحوسني، وحسين المهدي، و فاطمة الطباخ، وعبدالله بهمن، ومن تأليف محمد أنور محمد، وإخراج محمد عبد ال.
كانت هذه تفاصيل خبر بثينة الرئيسي برقصة هندية وتعبر عن محبتها لـ غدير السبتي-بالصور والفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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