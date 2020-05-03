كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة العاشرة من "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت أحداث الحلقة التاسعة، حول اعتراف كلا من ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي بإعجابهم لبعض، ولكن اكتشفت ياسمين أن صديقتها المقربة كانت هي خطيبة كريم فهمي سابقا، الأمر الذي أزعجها وجعلها ترفض الرد على كريم، ولكن كريم ذهب إليها إلى المحل الخاص بها ليعرف ماسبب عدم رده عليه، وانتهت الحلقة باعتراف ياسمين لكريم بأن صديقتها المقربة هي خطيبته السابقة.

قصة مسلسل ونحب تاني ليه:

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

مواعيد عرض الحلقة 10لمسلسل "ونحب تاني ليه"

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وتعرض الحلقة 10 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف عصرًا.

أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي