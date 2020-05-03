كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. عم سرور يطلب من كرم أن ينسى عنوان منزله في "عمر ودياب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد اقتراح دياب خطة لايقاع اللص في الفخ يتصل به دياب ويخبره انه سيترك سيارته ال128 الصفراء في نفس المكان الذي تم سرقة فيه سيارة الفنان.

ثم يتحدث عمر برفقة دياب مع المدير في الهاتف ويأتي اللص ويسرق السيارة الخاصة بكرم خطيب شقيقة دياب.

ثم يخبر كرم عم سرور أنه أعطى سيارته لعمر ودياب وينصدم سرور ويقول له انه غير مسئول عن أي شئ سيحدث وأن ينسى عنوان بيته، ويستغرب كرم من حديثه هذا ويبدأ بالقلق والرن على دياب ولكنه لا يرد.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.