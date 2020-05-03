كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دياب يقترح على عمر خطة لايقاع سارق السيارة في فخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصل اللص الذي قام بسرقة السيارة ويدعى ألماني ويخبرهم أن السيارة معه ويطلب 100 ألف جنية، ويفاصل معه دياب ليصل الى 50 ألف جنية.

ويقول عمر أنه سيسدد معه المبلغ والعصابة تعترف أن دياب معه فيجب عليه السداد أيضاً، ويقترح دياب على عمر أن يفعلوا معه خطة وكمين للقبض عليه.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.