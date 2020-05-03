كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب أحمد شاهين يقترح على المدير أن يطلب الشرطة في "عمر ودياب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الفنان أحمد شاهين مجئ عمر لاسترجاع السيارة ويأتي المدير ويسألوا هل عمر جاء، ليصبره الفنان أحمد شاهين أنه غةعلى وصول ولا يقلق.

ويأتي عمر ودياب مصطبحين معهم تاكسي ويسلموا للمدير ويسألهم عن السيارة ويخبروا بالحقيقة أنها اتخبطت واتسرقت لينصدم.

ويقترح الفنان أحمد شاهين أنهم يبلغوا البوليس، لكن يرفض المدير وأن المكان سمعته ستخرب ويقترح المدير هذه الفكرة أن يبحثون عن السيارة بأي طريقة ويرجعوها قبل الغد.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.