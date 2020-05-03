باسم مغنية: سأسمح لنفسي أن أكتب عن ماغي بو غصن

أشاد الممثل باسم مغنية بالاداء المتكامل لزميلته الممثلة ماغي بوغصن التي تقدم دور “ديما” في مسلسل “اولاد آدم” الذي يعرض يومياً طيلة شهر رمضان عبر شاشة MTV وعلى منصة شاهد.

وكتب باسم: “أنا لست بناقد فني. وإعتدت أن لا أعطي رأيي بأي عمل أو ممثل أو مخرج، إلا إن سألني صاحب الشأن بذلك، مع أن لي رأي أكاديمي من خلال دراستي الجامعية وخبرة ٢٥ سنة في هذا المجال.اليوم سأسمح لنفسي أن أكتب عن صديقة، ورفيقة سنين، لفرحي بما تقدمه هذا العام“. وتابع “ماغي بو غصن كانت أسيرة أعمال كوميدية لعدة سنوات لقدرتها الكبيرة في هذا المجال. رأيي أنها في التراجيديا تبرع وكثيراً من خلال تجارب سابقة. فها هي اليوم تخوض تجربة كبيرة في عمل شبه متكامل “أولاد آدم”، متمكنة، تفاصيل الشخصية مدروسة، الهدوء في الأداء. فرح لنجاحك ولعودتك للدراما. جهدك واضح“.

نذكر أن باسم مغنية حل كضيف شرف في المسلسل المصري “النهاية” وذلك بعدما حال انتشار فيروس كورونا من استكمال “مغنية” تصوير مشاهده الخاصة بالعمل في القاهرة بعد وقف الرحلات الجوية بين لبنان ومصر. ولفت باسم انه انجز 30% من مشاهده ولم يستطع استكمال التصوير، لكن كاتب ومخرج العمل تشاورا معه لإيجاد حلول خاصة أن دوره مفصلي. مؤكداً انهم توصلوا إلى نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد. لقراءة الخبر: كورونا يسلك طريقه الى باسم مغنية