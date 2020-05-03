خاص- الجمهور يفتقد مروان خوري في رمضان

بعدما سجل حضورًا ناجحًا ومبهرًا في تيترات المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك، يغيب الفنان الشامل مروان خوري عن المنافسة الرمضانية لعام 2020.

وهل ترك مروان خوري فراغاً هذه السنة بعدما قدّم أجمل الشارات منها “انا الخليج 365”، “قلبي دق”، “مش انا”، “لعبة الموت”، “تشيللو” وغيرها، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “هل استفقدتم لتيترات مروان خوري هذا العام في رمضان؟”

أتت النتيجة 78% طبعاً و22% أبداً وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

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من جهة أخرى، يستعد “خوري” لإصدار أغنية جديدة قريبًا وذلك بعدما اطلق مؤخراً أغنية “هيدي مش غنية” كتحية الى الطاقم الطبي والقوى الامنية والمسعفين الذين يعملون للحد من انتشار فيروز كورونا

وتقول كلمات الأغنية الجديدة ”لما الحياة تقسى عليك وتحبسك جوات غرفة/ تشعر بلحظة تعبت واستسلمت مش قادر تكفي/ وتفهم ساعتها كيف انو الفرح والضحك والألفة/ الهن ثمن ما كانوا بالصدفة/ كمل حياتك كملا/ ما عاد تطلع ورا/ في إشيا بيكتبها الوجع بين السطور بتنقرا“.

وأكد مروان إن الاغنيات في المرحلة المقبلة سوف تتأثر بالحدث الذي ضرب الأرض بأكملها ”لم نعد وحدنا في الكون، لقد جاءنا زائر شرس وسيفرض واقعه علينا لندرك معه قيمة الألفة واللقاء والعادات الاجتماعية التي فقدناها فجأة ومن دون إنذار. وفي المقابل فان هناك جيشًا من المحاربين يتصدى لهذا القاتل وأقل تقدير هو أن نوجه التحية إلى بطولات هذا الجيش الواقف في الظروف الأمامية من أطباء وممرضين وصحافيين وقوى أمنية ومسعفين وقد شاءت الظروف أن يكونوا هم في الواجهة ونحن ننعزل”.

ويرى خوري أن ما قبل كورونا لن يكون كما بعده على كل المستويات قائلا إنه كفنان لطالما غنى للوحدة والعزلة والفراق عن الأحبة لكنه هذه المرة يختبر تجربة جديدة بحيث تحولت الوحدة والعزلة إلى حقيقة ثابتة وليست من الخيال الفني.