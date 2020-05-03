باسم ياخور يقذف رامز جلال بالحذاء ويسقطه أرضًا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الفنان السوري باسم ياخور في فخ برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، والمخصص للإيقاع بضحايا الفنان المصري رامز جلال بشكل كوميدي ساخر.

البرنامج بدأ باستضافة ياخور في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

بعدها تبدأ أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات تظهر صورة رامز جلال وفجأة يخرج منها فانتابت ياخور حالة من الرعب والفزع.

واستكمل رامز برنامجه بتلوين شعر ياخور وكهربته ورفعه وتدويره في الهواء عدة مرات، ورغم أن الأخير حذر من "فوبيا" تنتابه من هذه المواقف إلا أن جلال واصل برنامجه.

وبدت علامات الخوف والرعب واضحة على ملامح ياخور الذي ظل يصرخ بشكل هستيري ويتوسل لإنزاله قائلاً: "وحيات أمك، حرام عليك" لكن رامز لم يلتفت له.

ثم جاءت فقرة الحيوانات البحرية حيث أغرقه رامز بالمياه وأنزله في صندوق به حيوانات بحرية مثل الكابوريا وهنا ظل ياخور يصرخ بشكل هستيري لكن محاولاته باءت بالفشل.

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وواصل رامز استكمال برنامجه بإخراج الثعبان له لكنه لم يتحمل الصدمة وواصل صراخه بشكل هستيري حتى فقد أعصابه وناشد رامز بالتوقف.

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظن ياخور أنه نجا من المقلب لكنه لم يكد يفيق من الصدمة حتى سقط في بركة مياه وزاد رعبه وحين خرج من الصندوق قذفه بالحذاء ثم أمسكه وأسقطه أرضا قبل نهاية البرنامج.

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يُذكر أن رامز عاد منذ أيام قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا فى دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه فى الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذى يجمعه بالنجمة غادل عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورورنا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

كما أن آخر أعمال الفنان باسم ياخور يعرض حاليا مسلسل "الحرملك 2"، والذي يجسد من خلاله شخصية هاشم رسلان.