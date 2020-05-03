"مخرج 7" يثير جدلا جديدا بمشهد "العباية".. ومغردون: "يدس السم بالدسم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتعرض مسلسل مخرج 7 منذ حلقته الأولى لانتقادات كبيرة من الناحية الفنية والدرامية والمحتوى والرسالة التي يقدمها وأداء الفنانين وأخطاء التصوير والسقطات الإخراجية، فهو بحسب المتابعين لا يحقق طموح المشاهد.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مسلسل "مخرج7" في حلقته العاشرة لسبب جديد وهو الرسالة التي وصفوها بـ"جس النبض ودس السم بالدسم" عندما ناقش القصبي موضوع العباية في مشهد مع أسيل عمران، والتي قالت على لسان الشخصية إنها لا تحب شكلها في العباية، ليجيبها "دوخي" والدها ونحن ما نحب شكلك من غير العباية، في حوار مقتضب حول موضوع ارتداء العباية في السعودية من عدمه، وكان القصبي بدور المؤيد لارتداء العباية السوداء وعدم التخلي عنها أما أسيل فهي بدور الفتاة المتحررة التي لا تريد ارتداءها.

ودشن رواد مواقع التواصل وسما بعنوان "مخرج 7" علقوا فيه على عدة محاور في المسلسل حيث قال أحد المغردين: "ناصر جالس يتهكم على اللي مشددين في سالفة العباية كالعادة وبعض السبايك يحسبونه يدافع عن العباه السوداء".

وعلق أحد المغردين بشكل محايد: "بصراحة ما فهمت رسالة القصبي بخصوص العباية ماتدري مع النسويات ولا ضدهم".

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وانتقدت غالبية التعليقات المسلسل السعودي ككل، حيث غرد حساب "معالي الموجز"، "ايش قصة #مخرج_7؟ وين الغموض أو التشويق أو الدراما أو الكوميديا؟ مسلسل خالٍ من كل شي ما عدا تمغيط فم زوجة حبيب الحبيب وسماجة زوجة القصبي،، رسالة صادقة للقصبي الناس تجاوزت الضحك على ملامح وجهك،، الناس تحتاج تشاهد عمل محترم أو على الأقل يحترم عقله".

وتساءل مغردون فيما إذا كان ما يقدمه القصبي هذا العام يصنف بلائحة الكوميديا أم لا، فكانت أغلب الردود بأنهم لا يرونه كوميديا.

في سياق متصل، أثارت إحدى حلقات مخرج 7 جدلا واسعا بعد بثها ما اعتبر إساءة للقضية الفلسطينية، ليظل الجدل قائما حولها حتى هذه اللحظة.