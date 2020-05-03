شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوميدى وله هدف.. إشادات بـ"عمر ودياب" بعد تصدره تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اليوم العاشر من شهر رمضان تصدر مسلسل "عمر ودياب" تريند تويتر اليوم، متفوقا على عدد كبير من الأعمال الدرامية الكوميدية، المعروضة فى شهر رمضان، حيث يلعب بطولة المسلسل الفنانان على ربيع ومصطفى خاطر.

الجمهور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، أشادوا بالكوميديا التى يقدمها الثنائى فى مسلسل "عمر ودياب"، والرسالة من وراء المسلسل بضرورة العمل بالنسبة للشباب والسعى وراء الرزق.

العديد من التعليقات جاءت مشيدة بالمسلسل، حيث قال باسل: "عمر ودياب من أحلى المسلسلات ضحك بس برافو يا رجالة"، وقال جمال: "حاجة جامدة والله، علي ربيع ومصطفى خاطر جامدين جدا فى المسلسل وعاملين حاجة حلوة والله أحسن مسلسل كوميدى فى رمضان".



باسل



جمال

فيما قالت ريهام الشيخ: "هم الاتنين قمر وعاملين شغل تحفة وأغنيتهم فى حلقة النهاردة مع الليثى كانت حلوة أوى.. مسلسل عمر و دياب أحسن مسلسل كوميدي فى رمضان".

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ريهام الشيخ

بينما قال متابع آخر للعمل: "مسلسل عمر ودياب كوميدي بس هادف وبيناقش عن شابين بيدوروا على شغل مش شرط تبقى وظيفة وعندهم طموح وأحلام بدل مايقعدوا على قهاوى أو سيوشال يهبدوا ويهاجموا على قلة فايدة".



أحد متابعي المسلسل

واختتم حساب يحمل اسم ألتراس على ربيع: "مبروك يا علوووش.. تريند1.. مسلسل بيستاهل.. مش أى حدا بيقدر يضحكنا من القلب غيرك انت وبس بحبكك يا ضحكتي".

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الأيام الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.