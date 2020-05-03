شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 10.. دلال عبد العزيز تفصل ابن وفاء صادق من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عفاف "دلال عبد العزيز" بفصل ابن وفاء صادق وابنة محمد التاجي من مدارس "فلانتينو"، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ من مسلسل " فلانتينو" وذلك بعد ضبطهما يهربان من أعلي سور المدرسة، وكشفت أحداث الحلقة العاشرة عن إن دلال عبد العزيز كانت مخطوبة لهادى الجيار صاحب مدارس البهاء، إلا أن الأخير هرب قبل عقد قرانهما بأسبوع وهو ما يفسر حالة العداء بينهما.

وكشفت الأحداث قيام المهندس مدحت "رامي الطمباري" رجل الأعمال المفلس بالتقدم للعمل في مدرسة فلانتينو والذي يبيت بها ليلا هو وولديه في فصول المدرسة.

وفي سياق مختلف توطدت علاقة محمد كيلاني ووفاء صادق وذلك بعدما قامت بضربه بالقلم عن طريق الخطأ أثناء دفاعه عن نجلها، والذي كانت تضربه بسبب هروبه من المدرسة وتعرضه للفصل ووضعها في موقف محرج أمام زملائها.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.