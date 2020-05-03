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شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة جديدة من أعماق البحار.. مادونا تستغل وقت فراغها فى الغطس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية مادونا متابعيها بمقطع فيديو جديد من إحدى مغامراتها الجديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت فيها في أعماق البحر في رحلة غطس وسط أسماك الزينة.
ونشرت مادونا مقطع الفيديو الذي ضم لقطات لها من تحت الماء أثناء غطسها مستغلة وقت الفراغ الذى خلفه تفشي فيروس كورونا المستجد والذى أجبر الكثيرين على البقاء داخل منازلهم لعدم الإصابة به.
وحرصت المطربة العالمية مادونا، منذ أيام، على نشر صورة لها من دولاب ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.
الغلاف الذى نشرته النجمة العالمية هو لأول ألبوم غنائي لها تم إصداره في يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامه طبية على الغلاف.
مادونا
وشاركت النجمة العالمية مادونا جمهورها ومتابعيها منذ أسابيع، بفيديو غريب، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام "البانيو"، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره فى البشرية.
وقالت مادونا فى المقطع الذى نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "كورونا لا تهتم بمدى ثرائك، ومدى شهرتك، ومدى مرحك، ومدى ذكائك، ومكان إقامتك، وكم عمرك، وما هى القصص المدهشة التى يمكنك أن ترويها".
وتابعت مادونا: "إنه المعادل العظيم، والفظيع فى الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين"، بحسب ما ذكر موقع thewrap.
وكانت مادونا قد ألغيت حفله فى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ذكرت جريدة Us Today، أن المطربة مادونا التي تبلغ من العمر 61 عاما، ألغيت حفلاتها حيث حذرت فرنسا إقامة الفعاليات التي يزيد فيها الأعداد عن ألف فرد، والتي كان المقرر لها 11 مارس الماضى.
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