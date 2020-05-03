شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرة جديدة من أعماق البحار.. مادونا تستغل وقت فراغها فى الغطس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية مادونا متابعيها بمقطع فيديو جديد من إحدى مغامراتها الجديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت فيها في أعماق البحر في رحلة غطس وسط أسماك الزينة.

ونشرت مادونا مقطع الفيديو الذي ضم لقطات لها من تحت الماء أثناء غطسها مستغلة وقت الفراغ الذى خلفه تفشي فيروس كورونا المستجد والذى أجبر الكثيرين على البقاء داخل منازلهم لعدم الإصابة به.

وحرصت المطربة العالمية مادونا، منذ أيام، على نشر صورة لها من دولاب ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

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الغلاف الذى نشرته النجمة العالمية هو لأول ألبوم غنائي لها تم إصداره في يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامه طبية على الغلاف.



مادونا