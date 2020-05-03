شكرا لقرائتكم خبر عن نجم La Casa De Papel فى جولة جديدة بسيارته متجاهلا تعليمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي الإسباني جايمي لورنت، صاحب شخصية "دنفر" في مسلسل الجريمة الشهيرLa Casa De Papel، متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له من داخل سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر لورنت في الصورة التي نشرها، وهو يقود سيارته في جولة جديدة، متجاهلاً ارتداء الكمامات الطبية وتعليمات السلامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وفى منشور سابق للنجم الإسباني، طالب متابعيه، بضرورة التبرع للمؤسسة الخيرية التي تحمل أسم Piel de Mariposa، التي تهتم بمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض البشرة والذي يعد مرض غير قابل للعلاج ويحتاج لمعاملات خاصة للمرضي.

وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.



جايمي لورنت

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papelحول اعتقاد البروفيسور أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.