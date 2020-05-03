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شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس "سوبر بول".. جينيفر لوبيز تعلم شاكيرا بعض الرقصات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 شهور مروا على الحفل الغنائى الضخم، الذى جمع بين النجمتين العالميتين، جينيفر لوبيز، وشاكيرا، "سوبر بول"، وهي أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية على مدار العام، النجمتان اجتمعتا لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما بها عروضا راقصة، كما قدمت شاكيرا وصلة رقص شرقية كعادتها فى حفلاتها.
جينيفر لوبيز شاركت متابعيها عبر إنستجرام، وتويتر، بعض من كواليس الحفل، وفيديوهات وصور، أثناء تعليم شاكيرا، بعض الحركات الراقصة.
الثنائى فى الكواليس
جانب من الكواليس
جينيفر لوبيز علقت على الفيديو قائلة: "لا أصدق أنه مضى 3 أشهر منذ عرض سوبر بول.. لقد حدث الكثير منذ ذلك الحين، لكنني أردت مشاركة نظرة خاطفة ممتعة وراء الكواليس في أول تدريب لنا مع الراقصين وشاكيرا".
جينيفر لوبيز وشاكيرا
وكانت جينيفر لوبيز وأبناؤها وخطيبها أليكس رودريجيز، احتفلوا مع أسرة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبى براينت، بذكرى ميلاد ابنته جيينا براينت، التى لقيت مصرعها مع والدها مطلع العام الجارى فى حادث تحطم طائرة مروحية وهما فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة برفقة أشخاص آخرين، حيث حلت ذكرى ميلاد الطفلة الصغيرة، أول أمس الجمعة الأول من مايو، حيث كانت ستبلغ من العمر 14 عامًا.
ونشر أليكس رودريجيز، نجم البيسبول الأمريكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بخطيبته جينيفر وأولاد وبنات كل منهما، ومعهما فانسيا براينت زوجة اللاعب الراحل وابنتها ناتاليا، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا جيجى، إننا نفتقدك كثيرا، أنت دائما فى قلوبنا".
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