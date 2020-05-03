شكرا لقرائتكم خبر عن يا مدعى الكبر هو الكبر على مين.. أحمد فتحي ومحمد سعد فى جلسة سلطنة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فتحي متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو جديد يجمعه مع النجم محمد سعد، داخل إحدى الحافلات أثناء تواجدهما سوياً، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر "اللمبي" في مقطع الفيديو وهو يقوم بالغناء وسط استماع فتحي، قائلاً: "يا مدعى الكبر هو الكبر على مين"، وسرعان ما انتهي الفيديو بتقليد من سعد لشخصية اللمبي الشهيرة.

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على الجانب الآخر أوشك النجم أحمد فتحى على الانتهاء من تصوير دوره فى فيلم "الغسالة" والمتوقع عرضه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا والخيال العلمى بشكل لايت .

فيلم "الغسالة" يتضمن كوكبة من النجوم منهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، أحمد فتحى، محمد سلام، شرين رضا، طاهر أبو ليلة وآخرين، سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.



احمد فتحي ومحمد سعد

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان أحمد فتحى فيلم "الطيب والشرس واللعوب" وهو من بطولة مى كساب، أحمد فتحى، بيومى فؤاد، محمد سلام، طارق الإبيارى، حسام داغر، ياسر الطوبجى، عمرو وهبة وغيرهم من النجوم وهو من قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامى رزق الله.