شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 10..ياسمين صبرى تتوصل إلى مسرب بيانات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" بصدمة كبيرة لمريم – هبة مجدى – بعدما دخل عليها زوجها مدحت – دياب – ومعه فتاة تدعى فاتن وأنها زوجته الجديدة ودرتها، بل وابلغها أن فاتن ستنام على سريرها وعندما فكرت فى الطلاق ذكرها بوصلات الامانة التى وقعت عليها وبالفعل تقضى مريم الليلة فى غرفة ابنتها.

تظل ملك – ياسمين صبرى - فى الشركة للبحث عن الشخص الذى سرب بيانات الشركة من اللاب توب الخاص بها، بينما يشك سامح – ادوارد - فى صافى هبة عبد الغنى – مديرة مكتبه لأن هذه الداتا غير موجودة الا على اللاب الخاص بجانب لاب توب ملك التى تؤكده أنها ليست صافى، وأنها ستقوم بالبحث فى الأمر للوصول الى هذا الشخص.

يحضر زياد الى الشركة ويأخذ ملك واللاب توب الخاص بها إلى منزل، حيث شقيقه يستطيع الوصول الى ما حدث، وبالفعل يصل شقيق زياد إلى أن هناك فلاشة دخلت فى اللاب توب خلال يوم وساعة معينة، وعند مراجعة الكاميرات يظهر رفعت هو الذى داخل مكتبها فى هذا الوقت واعطاها فلاشة لنقل اوراق يريدها فى العمل.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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