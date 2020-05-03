شاهد شكل الفنانة أروى قبل 21 عاماً..وكيف تعرضت للسخرية و للتنمّر بسبب شعرها !

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 09:00 مساءً - تشارك الفنانة “أروى” اليمنية من أصل مصري، في تقديم برنامج المقالب “رامز مجنون رسمى” والذي يُعرض في شهر رمضان الجاري علي شاشات الـ MBC مع الفنان “رامز جلال “، حيث يتمثل دورها في الفقرة الأولي من البرنامج حيث تقوم بإستدراج النجوم الضحايا لتوهمهم بأنّهم ضيوف ببرنامجها، حيث يجلس الضيف على كرسي الإعتراف ويجيب على الأسئلة التى توجهها له، ومع بداية الفقرة الأولى ومع عرض مجموعة من الصور للضيف، يطلّ الفنان رامز جلال أخيراً ليبدأ المقلب الحقيقي.

وفيما يلي سوف نستعرض أبرز المعلومات عن الفنّانة أروى اليمنية، وصورها قبل الشهرة وبعدها وكيف تغير شكلها جذريًا خلال 21عامًا .

الفنانة آروي قبل 21 عام

Advertisements الفنانة آروي اليمنية قبل الشهرة

ويُذكر عن حياة الفنانة أروي قبل الشهره، أنها ولدت عام 1979 في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، واستكملت دراستها بالقاهرة في مصر، درست فيها الهندسة المعمارية بعد رفضأهلها الالتحاق بمعهد الموسيقى وطلبوا منها ممارسة الفن كهواية فقط، ثم اكتشفها الملحن يوسف المهنا وشاركت في العديد من المهرجانات الغنائية والوطنية

وكانت بدايات ظهور أروى في مهرجان أوربت، الذي أعطاها أول الطريق لبدايتها الفنية ومن هنا اختارت اسماً مستعاراً لها وأسمت نفسها أروى بعدما كان إسمها الحقيقي إيمان، وبعدما اشتهرت بصوتها العذب الذي أهلّها لحصد الكثير من الجوائز الفنية ولقبت بالكثير من الألقاب الفنية مثل “ملكة اليمن”،”فيروز اليمن”،”زهرة الخليج”،”سفيرة الأغنية اليمنية”. ،ويعد أبرز ما غنت أروى من أغاني: “حاسس بيا”،”سواد العين”،”يوم واحد”،”جيتك”،”تلوموني”.