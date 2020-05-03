كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 09:00 مساءً - أجرت الفنانة ” هالة فاخر ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” ردت فيه على الانتقادات التي توجه إلى نجمات مسلسل ” سكر زيادة ” بسبب أعمارهم والتي تشارك في بطولته .
فقالت هالة فاخر : ” الأول كانت الناس بتتريق ولحد دلوقتي لسه بتتريق وبيسألوا إنتو ليه لحد لوقتي بتشتغلوا .. الناس تموت يعني ولا تعمل إيه ” .
وتابعت : ” ده مش صح كل سن وليه حلاوته وكل سن وليه جماله وبعدين دول ممثلات قديرات فلما يرجعوا أكيد هيرجعوا بشكل كويس جدا وناجح ” .
يذكر أن مسلسل سكر زيادة بطولة كلا من نبيلة عبيد وسميحة أيوب ونادية الجندي وهالة فاخر .. ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لأعمار نجمات مسلسل ” سكر زيادة ” .. وهالة فاخر ترد : ” يموتوا يعني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.