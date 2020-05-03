انتقادات لأعمار نجمات مسلسل ” سكر زيادة ” .. وهالة فاخر ترد : ” يموتوا يعني “

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 09:00 مساءً - أجرت الفنانة ” هالة فاخر ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” ردت فيه على الانتقادات التي توجه إلى نجمات مسلسل ” سكر زيادة ” بسبب أعمارهم والتي تشارك في بطولته .

فقالت هالة فاخر : ” الأول كانت الناس بتتريق ولحد دلوقتي لسه بتتريق وبيسألوا إنتو ليه لحد لوقتي بتشتغلوا .. الناس تموت يعني ولا تعمل إيه ” .

وتابعت : ” ده مش صح كل سن وليه حلاوته وكل سن وليه جماله وبعدين دول ممثلات قديرات فلما يرجعوا أكيد هيرجعوا بشكل كويس جدا وناجح ” .

يذكر أن مسلسل سكر زيادة بطولة كلا من نبيلة عبيد وسميحة أيوب ونادية الجندي وهالة فاخر .. ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان .