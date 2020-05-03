إنتحار الكاتب الأمريكي ” جون لافيا ” صاحب شخصية تشاكي

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 09:00 مساءً - أعلن المؤلف ” دون مانشيني ” عن وفاة الكاتب الأمريكي ” جون لافيا ” مؤلف شخصية الدمية ” تشاكي ” الشهيرة بأفلام الرعب عن عمر يناهز ال 63 عاما .

والذي أكدت جهة الفحص الطبي بالمدينة بعد معاينة الجثة في منزله بولاية لوس أنجلوس الأمريكية أن سبب الوفاة هو الانتحار .

وقال دون مانشيني في بيان له عن عائلة ” لافيا ” : ” لقد شعرنا بالصدمة عندما سمعنا بوفاة صديقنا جون لافيا .. لقد كان جزءا حاسما من عائلة تشاكي منذ البداية ” .

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وتابع : ” علمني المزيد عن صناعة الأفلام خلال إنتاج هذا الفيلم من عدة فصول دراسية في مدرسة السينما .. كان جون أيضا من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم إبداعا على الإطلاق وهو شخص كان دائما يلتقط الصور ويدون الأفكار ” .

واشتهر لافيا بتأليف شخصية تشاكي المرعبة .. وكان المؤلف المشارك في كتابة سلسلة أفلام الرعب المعروفة Child’s Play (لعبة طفل) بجزئيها الأول والثاني .