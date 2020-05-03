شاهد .. شقيقة أمل بوشوشة تخطف الأنظار بجمالها والشبه بينهما

كتب امير فتحي في الأحد 3 مايو 2020 09:00 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة للفنانة ” مروة بوشوشة ” شقيقة الفنانة ” أمل بوشوشة ” والتي أثارت ضجة بين المتابعين . حيث أشاد رواد السوشيال ميديا بجمالها وأنوثتها .. فيما تحدث البعض الآخر عن وجه الشبه الكبير بينهما .

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