ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلادها السابع والثلاثين في أجواء عائلية مميّزة.

ونشرت ميريام فارس عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من أجواء الإحتفال في منزلها.

من جهة ثانية، طرحت ميريام فارس قبل يومين أحدث أغنياتها، أغنية “قرقيعان” باللهجة الخليجية، وحملت كلمات والحان يوسف العماني.

من أسرة موقع “بتجرد” نتمنى لملكة المسرح ميريام فارس دوام التألق والنجاح.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.