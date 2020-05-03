فيفي عبده مستعدة للزواج مرة سادسة وهذا ما قالته عن الحجاب

متابعة بتجـــــــــرد: استضاف مقدم البرامج اللبناني هشام حداد في برنامجه “راحت علينا” الذي يقدمه على شاشة “لنا” السورية، الفنانة فيفي عبده، حيث تحدثت عن رأيها في العديد من الأمور الشخصية التي فجرها حداد في أسئلته واتسمت إجابة فيفي بالجرأة.

وفي أثناء الحلقة وجه حداد سؤالاً لفيفي عن إمكانية ارتدائها الحجاب في يوم ما، فردت قائلة: “لو أراد الله سأتحجب طبعاً.. لو أمرني الله قومي البسي الحجاب، سأرتديه لكن لن أخلعه”، وهنا لمح الإعلامي هشام حداد في سؤال حول إن كانت تقصد الفنانات اللاتي خلعنه مرة أخرى مثل صابرين، رفضت فيفي التعليق، مكتفية بقولها: “ربنا بيحاسب كل واحد لوحده.. وكل شخص مسؤول عن نفسه.. ونحن لا نعلم ظروفها إيه.. لكن أنا بإذن الله، لو ارتديت الحجاب لا يمكن أقلعه أبدا”.

استضاف مقدم البرامج اللبناني هشام حداد في برنامجه “راحت علينا” الذي يقدمه على شاشة “لنا” السورية، الفنانة فيفي عبده، حيث تحدثت عن رأيها في العديد من الأمور الشخصية التي فجرها حداد في أسئلته واتسمت إجابة فيفي بالجرأة.

وفي أثناء الحلقة وجه حداد سؤالاً لفيفي عن إمكانية ارتدائها الحجاب في يوم ما، فردت قائلة: “لو أراد الله سأتحجب طبعاً.. لو أمرني الله قومي البسي الحجاب، سأرتديه لكن لن أخلعه”، وهنا لمح الإعلامي هشام حداد في سؤال حول إن كانت تقصد الفنانات اللاتي خلعنه مرة أخرى مثل صابرين، رفضت فيفي التعليق، مكتفية بقولها: “ربنا بيحاسب كل واحد لوحده.. وكل شخص مسؤول عن نفسه.. ونحن لا نعلم ظروفها إيه.. لكن أنا بإذن الله، لو ارتديت الحجاب لا يمكن أقلعه أبدا”.