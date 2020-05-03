عمرو يوسف: الحسد أفقد زوجتي كندة علوش مهارتها في المنزل

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان المصري عمرو يوسف خلال استضافته في البرنامج الترفيهي “أغلب السقا”، على فضائية Mbc masr أن الحسد أثر على زوجته الممثلة السورية كندة علوش، حيث كانت تتمتع بمهارات عالية في الطبخ إلا أن الحسد أثر على مهاراتها في الطبخ، معلقاً: “إحنا عاوزين نقفل الموضوع ده أنا كل ما أروح في حتة يقعدوا يتكلموا على الأكل مؤخراً مستواها في الأكل بدأ ينزل ففي حسد بيحصل”.
وأضاف عمرو: “أكلها بقي وحش، شوفي أنا خسيت إزاي” لترد عليه مقدمة البرنامج رزان مغربي: “ده اهتمام بردوا”، ليمازحها: “هتتحسد هتتحسد”.
وقال إن الأكل الذي يتناوله في شهر رمضان يكون نصفه مصري والنصف الآخر سوري.
يذكر أن كندة احتفلت مع عمرو يوسف مؤخراً بعيد زواجهما الثالث عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، ونشرت صورة حديثة لهما وعلقت عليها برسالة تمثل خلاصة تجربتها عن الزواج، مؤكدة أن الاستمرار لا يتوقف على الحب كما يظن البعض، وإنما يحتاج للكثير من الصبر.
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