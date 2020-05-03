قرار جديد من المحكمة في سجن سما المصري بتهم علانية الأفعال الفاضحة

متابعة بتجــــــــــرد: أمر قاضي المعارضات أمس (السبت) بمد حبس الراقصة الاستعراضية سما المصري 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالاً فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ووجهت النيابة العامة رسالة إلى المجتمع المصري بعد تجديد حبس سما المصري تمت ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية توضح فيها حقيقة التهم النسوبة إلى سما المصري بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وتم نشر الرسالة على صفحة النيابة الرسمية على “فيسبوك”، وتضمنت التصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي تعتدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

ونصت رسالة النيابة العامة المترجمة على أنه: “تؤكد النيابة العامة على التزامها بالتصدي لمثل تلك الجرائم الخادشة للحياء، المتعدية على المبادئ العامة وقيم هذا المجتمع العريق، داعيةً الكافة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلةٍ غير مشروعة”.

واختتمت الرسالة: “حافظوا على الأخلاق واسعوا إلى مكارمها، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ فى شيءٍ إلَّا زانَهُ” (أخرجه الأئمة الترمذى وابن ماجة وأحمد).

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بحبس المتهمة سما المصرى أربعة أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، ليتم تجديدها للمرة الثانية أمس (السبت).